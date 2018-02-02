Кабмин выделит около 11 млрд гривен на развитие регионов

По его словам, уже выставлены четкие приоритеты и распределены направления средств. Гройсман также обратился к местным региональным властям, чтобы они предлагали свои проекты для инвестирования.

Также премьер обещает помощь с образованием и медициной.

В том числе будет предоставляться помощь с модернизацией системы профтехобразования - для подготовки кадров для промышленности и с обновлением учреждений здравоохранения. Ведь люди должны лечиться в современных больницах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинское правительство изменило структуру начисления заработной платы государственным служащим. Изменения должны сделать невозможным начисление чрезмерных премий чиновникам.