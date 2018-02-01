В ОБСЕ ожидают, что президент Польши ветирует "бандеровский закон"

Он криминализирует заявления об исторических событиях, таких как обвинения в адрес Польши или польского народа за соучастие в преступлениях, совершенных во время Холокоста, или отрицание совершения преступлений против польского населения, совершенных украинскими националистами, таких как Волынская резня во время Второй мировой войны. Такое заявление в четверг, 1 февраля, сделал представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

По его словам, есть серьезные опасения по поводу этого закона. Хотя мы все знаем чувствительность вокруг исторических событий, свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых. История - это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения. Закон должен быть отклонен как непропорциональное ограничение свободы выражения. Только когда заявления представляют собой подстрекательство к насилию или дискриминации, они могут быть криминализованы, - сказал Дезир, выразив надежду, что для защиты свободы слова на закон будет наложено вето президента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее верхняя палата польского парламента приняла поправки в закон о Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают ложными.