В МИД Израиля выступили против польского закона о Холокосте

Соответствующие заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нагшон.

По его словам, Израиль в данный момент рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Тем не менее ни один из законопроектов не в силе изменить факты.

Как известно, закон об Институте национальной памяти Польши предусматривает штрафы и лишение свободы за публичные выступления о причастности поляков к уничтожению евреев в Европе во время Второй мировой войны.

Также соответствующем постановлением предусмотрено и наказание за публичные возражения причастности украинских националистов к преступлениям против польского народа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины выразило сожаление о гибели шести млн евреев в период Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства по поводу дня памяти жертв Холокоста.