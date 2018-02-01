Украина согласилась на уступки по языковым нормам закона об образовании

Об этом на встрече с послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цуркану сообщила глава МОН Лилия Гриневич.

Как передает пресс-служба ведомства, закон "Об образовании" должен пройти переходный период для имплементации статьи должен быть продлен до 2023 года. На сегодняшний день соответствующий законопроект предусматривает, что языковая статья должна вступить в силу в 2020 году.

Согласно сообщению, в данный момент украинское государствл готовит пошаговую карту имплементации языковой статьи.

Также известно, что в 2018 году стороны подпишут протокол о сотрудничестве в области образования между министерствами.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали образовательный закон.