12:15 01.02.2018 | Политика | Новости
100185505:labazovych

Сенат Польши выступит с пояснениями по запрету "бандеровской идеологии"

Спикер польского Сената Станислав Карчевский планирует выступит с заявлением относительно принятого закона, который предусматривает уголовную ответственность за так называемую "бандеровскую идеологию".

Сенат Польши выступит с пояснениями по запрету

Об этом передает польское издание Onet.pl.

Согласно его словам, в данный момент польское правительство хочет идти к спокойному, сбалансированному, углубленному диалога. Вместе с тем Карчевский добавил, что его команда начинает работать с сегодняшнего дня.

При этом позже Сенат Польши планирует разъяснит положения нового закона.

"Мы должны вести диалог, мы должны объяснить друг другу", - подчеркнул Карчевский, добавив, что это диалог "со всеми, кто сомневается".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", принятый в ночь на четверг, 1 февраля, в Польше закон, которым в частности запрещается так называемая "бандеровская идеология", содержит неприемлемые оценки.

Поделиться
Читайте также:
 
Из-за судебной реформы, Румыния рискует Шенгеном, - Юнкер ООН назвала конфликт на Донбассе самым смертоносным за последние 70 лет Латвійський ПриватБанк допоміг Курченко "відмити" гроші Януковича, – ЗМІ В Херсонской области произошла стрельба на предприятии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив