Сенат Польши выступит с пояснениями по запрету "бандеровской идеологии"

Об этом передает польское издание Onet.pl.

Согласно его словам, в данный момент польское правительство хочет идти к спокойному, сбалансированному, углубленному диалога. Вместе с тем Карчевский добавил, что его команда начинает работать с сегодняшнего дня.

При этом позже Сенат Польши планирует разъяснит положения нового закона.

"Мы должны вести диалог, мы должны объяснить друг другу", - подчеркнул Карчевский, добавив, что это диалог "со всеми, кто сомневается".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", принятый в ночь на четверг, 1 февраля, в Польше закон, которым в частности запрещается так называемая "бандеровская идеология", содержит неприемлемые оценки.