Сенат Польши выступит с пояснениями по запрету "бандеровской идеологии"

Спикер польского Сената Станислав Карчевский планирует выступит с заявлением относительно принятого закона, который предусматривает уголовную ответственность за так называемую "бандеровскую идеологию".
Об этом передает польское издание Onet.pl.
Согласно его словам, в данный момент польское правительство хочет идти к спокойному, сбалансированному, углубленному диалога. Вместе с тем Карчевский добавил, что его команда начинает работать с сегодняшнего дня.
При этом позже Сенат Польши планирует разъяснит положения нового закона.
"Мы должны вести диалог, мы должны объяснить друг другу", - подчеркнул Карчевский, добавив, что это диалог "со всеми, кто сомневается".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", принятый в ночь на четверг, 1 февраля, в Польше закон, которым в частности запрещается так называемая "бандеровская идеология", содержит неприемлемые оценки.