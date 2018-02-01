Порошенко считает польский закон о запрете "бандеровской идеологии" неприемлемым

Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Такое мнение сегодня утром на своей страничке в Facebook высказал президента Украины Петра Порошенко.

Он отметил, что глубоко обеспокоен решением польского парламента. По его словам, оценки, которые содержатся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми. Мы, прежде всего, помним наши общие победы и борьбу против тоталитарных режимов.

Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду, - заявил Порошенко, добавив, что принятый закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Вместе с тем глава украинского государства призвал Польшу к объективности и диалогу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенат Польши принял закон о запрете " бандеровской идеологии". Документ касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны. На основании закона возможно открытие уголовных дел в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов за преступления против поляков.