14:52 01.02.2018 | Политика | Новости
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Министр разведки Израиля призвал Нетаньяху отозвать посла из Польши

В четверг, 1 февраля, министр транспорта и безопасности дорожного движения, министр разведки Израиля Исраэль Кац дал поручение главе правительстве Биньямина Нетаньяху отозвать посла из Польши.

Министр разведки Израиля призвал Нетаньяху отозвать посла из Польши

Об этом сообщает newsru.co.il.

Как отмечаеся, Нетаньяху в ближайшие дни должен распорядиться немедленно отозвать посла Израиля в Польше Анну Азари для проведения консультации. Поэтому, Кац призывает к этому шагу Нетаньяху в знак протеста против принятия польским Сенатом закона об Институте национальной памяти, которым, в частности, запрещается указывать на причастность поляков к Холокосту.

"Закон, принятый поляками, - это отказ от ответственности и отрицание участия Польши в Холокосте", - считает Кац.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Израиля категорически не согласны с поправками к закону об Институте национальной памяти Польши, которым запрещается указывать на причастность поляков к Холокосту.

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