Министр разведки Израиля призвал Нетаньяху отозвать посла из Польши

Об этом сообщает newsru.co.il.

Как отмечаеся, Нетаньяху в ближайшие дни должен распорядиться немедленно отозвать посла Израиля в Польше Анну Азари для проведения консультации. Поэтому, Кац призывает к этому шагу Нетаньяху в знак протеста против принятия польским Сенатом закона об Институте национальной памяти, которым, в частности, запрещается указывать на причастность поляков к Холокосту.

"Закон, принятый поляками, - это отказ от ответственности и отрицание участия Польши в Холокосте", - считает Кац.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Израиля категорически не согласны с поправками к закону об Институте национальной памяти Польши, которым запрещается указывать на причастность поляков к Холокосту.