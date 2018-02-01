Кабмин утвердил учредительные документы ЭКА

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Предполагается, что данное агентство будет создано в форме публичного акционерного общества. Ответственным за выполнение действий, связанных с осуществлением частного размещения акций частного акционерного общества определяется Минэкономразвития.

Что касается акций, то на первый выпуск они составят 200 тыс. штук. Уставной капитал Агентства составит 200 млн гривен и будет обеспечиваться из средств государственного бюджета.

Первий вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, считает, что такие проекты уже учредительных документов ЭКА уже в феврале одобрит правительство. В течение ближайших четырех месяцев завершится и весь юридический процесс, связанный с созданием агентства.

После этого уже начнется отбор соответствующих квалифицированных специалистов, которые будут помогать украинским экспортерам с кредитованием и страхованием.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинское правительство изменило структуру начисления заработной платы государственным служащим. Изменения должны сделать невозможным начисление чрезмерных премий чиновникам.