Из-за судебной реформы, Румыния рискует Шенгеном, - Юнкер

Об этом сообщает издание EUobserver.

По словам Юнкера, если румынское законодательство останется на уровне предложенном парламентом, то вопрос о присоединении к Шенгену может рассматриваться с негативной стороны.

Как известно Румыния, а также Болгария, ежегодно проходят проверку функционирования судебной системы с момента присоединения к ЕС в 2007 году.

Сам Юнкер выразил доверие к судебной системе Румынии и призвал к внесению изменений в законы на основании решения суда.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в итоговом отчете по числу новых репатриантов и вернувшихся израильтян сказано, что в эту страну прибыл 7 161 украинец. В результате показатель прироста численност новых граждан из Украины в Израиле вырос практически на 20% в сравнении с 2016 годом.