Италия полностью поддерживает мирный формат урегулирования ситуации на востоке Украины

По его словам, в нынешней ситуации других альтернатив для прекращение конфликта, кроме как реализации Минских соглашений и постоянных переговоров Трехсторонней контактной группы просто не существует. Италия выступила за сохранение формата "нормандской четверки" без вмешательства США.

Альфано же настаивает на скорейшем прекращении огня, так как это мешает работу мониторинговой миссии ОБСЕ и обеспечения местного населения гуманитарной помощью. Во время встречи выступил министр иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он утверждает, что российская сторона во время работы "нормандской четверки" и контактной группы готова вместе на определенную гибкость и начать процесс урегулирования в качестве стороны-посредника, но не участника конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Украина и ОБСЕ договорились об усилении работы миссии на Донбассе.