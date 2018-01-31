12:26 31.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине до конца года начнет работать экстренная медицинская авиация, - Гройсман

В Украине до конца 2018 года начнут работать подразделения экстренной авиации для оперативной доставки пациентов в медицинские учреждения.

В Украине до конца года начнет работать экстренная медицинская авиация, - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

По словам Гройсмана, соответствующая инициатива разработана совместно с министром внутренних дел. Программа заработает в стране в ближайшее время.

Также премьер-министр добавил, что это позволит при необходимости оперативно доставлять пациентов в медицинские учреждения.

Известно, что подразделения экстренной авиации являются совместным проектом Украины и Франции.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил , что в Украине начал работу Государственный дорожный фонд. Отмечается, что на этот год финансированием запланировано 33 миллиарда гривен плюс дополнительные выделения для ряда ключевых магистралей более чем на 14 миллиардов гривен.

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