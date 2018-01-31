Украина за продажу лицензии 4G получит почти 2,5 млрд гривен, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за продажу лицензии 4G наше государство получит, по меньшей мере, 2,5 млрд гривен. Так, лидер страны прокомментировал результаты торгов, которые состоялись сегодня, 31 января.
Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.
По словам главы государства, конкурс на лицензии связи 4-го поколения очень радует государственный бюджет, поскольку он паполнится почти двумя с половиной миллиардами гривен.
"Успешный проект - это еще один шаг Украины к новым современным технологиям", - отметил президент.
Также Петр Порошенко добавил, что еще несколько лет назад в Украине внедрили 3G, а теперь идет далее в построении успешной страны.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское правительставо надеется, что к 2020 году более 70-80% территории страны будет покрыто широкополосным доступом к интернету. В настоящее время для этого необходимо привлечь дополнительные инвестиции в объеме 3 млрд долларов.