Украина за продажу лицензии 4G получит почти 2,5 млрд гривен, - Порошенко

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

По словам главы государства, конкурс на лицензии связи 4-го поколения очень радует государственный бюджет, поскольку он паполнится почти двумя с половиной миллиардами гривен.

"Успешный проект - это еще один шаг Украины к новым современным технологиям", - отметил президент.

Также Петр Порошенко добавил, что еще несколько лет назад в Украине внедрили 3G, а теперь идет далее в построении успешной страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское правительставо надеется, что к 2020 году более 70-80% территории страны будет покрыто широкополосным доступом к интернету. В настоящее время для этого необходимо привлечь дополнительные инвестиции в объеме 3 млрд долларов.