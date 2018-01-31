20:05 31.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и ОБСЕ договорились об усилении работы миссии на Донбассе, - Альфано

Эффективность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей необходимо усилить.

Украина и ОБСЕ договорились об усилении работы миссии на Донбассе, - Альфано

Такое мнение высказал в среду, 31 января, во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкины действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, обе стороны согласились с необходимостью усиления миссии ОБСЕ в Украине и улучшении ее технической оснащенности в условиях осложнения безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей.

При этом Климкин отметил, что российская практика ограничений деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях является неприемлмой. В частности, наблюдатели миссии должны иметь свободный и беспрепятственный доступ по всей Украине, в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

В то же время Альфано подтвердил незыблемость Италии в соблюдении консолидированной позиции ЕС по осуждению оккупации Крыма и непризнание попытки его аннексии", - сообщили в МИД.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Альфано заявил, что альтернатив минским договоренностями для разрешения ситуации в Донбассе нет. Кризис в Украине является одним из главных приоритетов нашего председательства в ОБСЕ в 2018 году. Мы полны решимости играть активную роль в стабильном и долгосрочном решении кризиса. Альтернативы минским договоренностям нет, - сказал Альфано.

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