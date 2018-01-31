Правительство просит Порошенко уволить главу "Укроборонпрома" Романова

Соответствующее предложение внес в среду, 31 января, на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом глава правительства отметил, что сегодня же подаст президенту ходатайство, а с новой кандидатурой Кабмин определится в ближайшее время.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что Гройсман инициирует увольнение главы госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова за задолженность по зарплате работникам предприятия.

Тогда Гройсман поручал погасить задолженность по зарплате перед коллективом "Укроборонпрома" до 25 декабря, но она не была погашена.

Как сообщал УРА-Информ, Наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" во вторник вечером, 23 января, избрал председателя совета концерна.

Им стал ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского Михаил Згуровский. Его заместителем был избран бывший главнокомандующий Военно-воздушных сил Украины, генерал-лейтенанта Ярослав Скалько.