13:33 31.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство приняло решение уволить Насирова с должности главы ГФС

Кабинет министров Украины в среду, 31 января, принял решение уволить отстраненного от своих обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Правительство приняло решение уволить Насирова с должности главы ГФС

Как пояснил во время сегодняшнего заседания премьер-министр страны Владимир Гройсман, Кабмин направил в государственную комиссию представление об увольнении Насирова. Госкомиссия дала свое заключения. Сегодня мы принимаем это решение, - сказал Гройсман.

Напомним, 18 января в Кабинет министров от Министерства финансов поступило представление об увольнении отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Соответствующие решение ведомство приняло из-за наличии у главы ГФС Романа Насирова гражданства Великобритании.

Как сообщал УРА-Информ, следователи НАБУ изъяли у Насирова два паспорта для выезда за границу, а также дипломатический паспорт. Еще один заграничный паспорт он сдал добровольно в Государственную миграционную службу.

16 марта Насиров был освобожден из-под стражи под залог в сто миллионов гривен.

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