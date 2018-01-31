Правительство приняло решение уволить Насирова с должности главы ГФС

Как пояснил во время сегодняшнего заседания премьер-министр страны Владимир Гройсман, Кабмин направил в государственную комиссию представление об увольнении Насирова. Госкомиссия дала свое заключения. Сегодня мы принимаем это решение, - сказал Гройсман.

Напомним, 18 января в Кабинет министров от Министерства финансов поступило представление об увольнении отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Соответствующие решение ведомство приняло из-за наличии у главы ГФС Романа Насирова гражданства Великобритании.

Как сообщал УРА-Информ, следователи НАБУ изъяли у Насирова два паспорта для выезда за границу, а также дипломатический паспорт. Еще один заграничный паспорт он сдал добровольно в Государственную миграционную службу.

16 марта Насиров был освобожден из-под стражи под залог в сто миллионов гривен.