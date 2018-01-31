Польские депутаты не захотели менять закон о "бандеризме"

Так называемый закон "о бандеризме" поддержали комиссии прав человека, верховенства права, а также по вопросам культуры. "За" проголосовали 11 сенаторов, против - пять, воздержались - 0. Как собщает Onet.pl, в законе есть положение, согласно которому каждому, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству ответственность или причастность к преступлениям Третьего рейха или иных преступлений против человечности, мира и военных преступлений, грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Именно к этому положению сенаторы не захотели вносить изменения. Кроме того, они отклонили поправку, согласно которой должны были убрать запись о "преступлениях украинских националистов".

Напомним, Сейм Польши 26 января 2018, принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". Закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны и ответственные за события на Волыни и Восточной Малой Польши.

Как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда пообещал проанализировать законопроект, предусматривающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".