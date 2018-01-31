14:58 31.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко заявил, что для НАБУ надо создать отдельный антикоррупционный суд

Во время своего визита в Брюссель генпрокурор Юрий Луценко рассказал о двух сценариях создания Антикоррупционного суда в Украине.

Луценко заявил, что для НАБУ надо создать отдельный антикоррупционный суд

Об этом сообщает издание DW.

По его словам, создание Антикоррупционного суда является вынужденным шагом. Это - реакция на очень тяжелую ситуацию в нынешних украинских судах, в которых не хватает судей. Поэтому создание нового суда из новых судей является правильным решением.

Также рассматривается вариант, который заключается в создании суда исключительно для рассмотрения дел, которые ведет НАБУ.

Луценко отметил, что оба варианта суда являются действенными, но окончательное решение будут принимать нардепы.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в законопроекте О государственном бюджете Украины указано, что в текущем году усилится финансирование органов, занимающихся борьбой с коррупцией. Так, финансирование НАБУ увеличится на 11%, НАПК – на 13%, Нацагентства по возврату активов – в 5 раз.

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