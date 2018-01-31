Кабмин утвердил план реализации антикоррупционной стратегии на 2018 - ФОТО

Отмечается, что план реализации Стратегии коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции предусматривает внедрение системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных коммуникаций в центральных органах власти.

Вместе с тем документом предугадывается ОГА и силовых ведомствах, а также проведение регулярных медиа-мероприятий по антикоррупционной тематике в госорганах. Кроме того, в плане реализации проекта говорится о популяризации системы электронных услуг и т. д.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил постановление выплаты освобожденным из заложников боевиков "ДНР" и "ЛНР" по 100 тыс. грн.