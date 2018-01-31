Испания требует исключить Косово из плана расширения ЕС

По мнению министра иностранных дел Испании, Косово не является частью процесса расширения и имеет свои собственные дифференцированные рамки.

Ранее ЕС активировал дипломатические усилия по ускорению действий, которые должны присоединить шесть стран Западных Балкан к ЕС.

В феврале должна быть обнародована официальная стратегия Еврокомиссии по Балканам, а президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетит все шесть стран. Кроме того Йоханнес Хан заявил, что Сербия и Черногория, скорее всего, будут следующими странами, которые присоединятся к ЕС до 2025 года.

Однако рост российского влияния, миграционный кризис в регионе и стремление ЕС укрепить европейскую интеграцию после Brexit предоставляют Балканам новые возможности.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", глава правительства Великобритании Тереза Мэй намерена предложить Европейскому союзу 26 млрд долларов в первую неделю декабря начать переговоры по торговле после выхода из ЕС (Brexit).