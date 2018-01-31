Испания требует исключить Косово из плана расширения ЕС

Испанское правительство требует исключить Косово из плана расширения Европейского Союза на страны Западных Балкан. Об этом сообщает издание EUobserver.
По мнению министра иностранных дел Испании, Косово не является частью процесса расширения и имеет свои собственные дифференцированные рамки.
Ранее ЕС активировал дипломатические усилия по ускорению действий, которые должны присоединить шесть стран Западных Балкан к ЕС.
В феврале должна быть обнародована официальная стратегия Еврокомиссии по Балканам, а президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетит все шесть стран. Кроме того Йоханнес Хан заявил, что Сербия и Черногория, скорее всего, будут следующими странами, которые присоединятся к ЕС до 2025 года.
Однако рост российского влияния, миграционный кризис в регионе и стремление ЕС укрепить европейскую интеграцию после Brexit предоставляют Балканам новые возможности.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", глава правительства Великобритании Тереза Мэй намерена предложить Европейскому союзу 26 млрд долларов в первую неделю декабря начать переговоры по торговле после выхода из ЕС (Brexit).