15:26 31.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Азаров и Арбузов объявлены в розыск, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-главу Национального банка Сергея Арбузова. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Азаров и Арбузов объявлены в розыск, - ГПУ

По его словам, в ходе расследования уголовного дела в отношении преступной организации бывшего президента Виктора Януковича сообщили о подозрении и объявили в розыск Азарова и Арбузова.

Отмечается, что Азарову инкриминируется соучастие в незаконном завладении добытым "Укргаздобычей" и "Укрнафтой" сжиженным газом в особо крупных размерах, что нанесло государству ущерб в размере 2,2 млрд гривен.

В свою очередь Арбузова подозревают в соучастии в хищении 3,2 млрд гривен "Черноморнефтегаза" при покупке буровых установок.

По этому делу задержаны также Н. Игнатченко и А. Фролова, подозреваемые в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сейчас им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере одного млрд гривен.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в связи с созданием окружного суда есть вероятность пересмотра заново материалов дела бывшего президента Украины Виктора Януковича ГПУ выражает обеспокоенность результатами создания окружных судов.

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