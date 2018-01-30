Встреча Волкера и Суркова оказалась безрезультативной, - Климкин

К сожалению, во время встречи не было достигнуто никакого результата. Об этом во вторник, 30 января, на совместной с министром иностранных дел Италии Анжелино Альфано пресс-конференции в Киеве, заявил сам Климкин.

Он также пояснил, что находится в постоянном контакте с Волкером и общался с ним, как до встречи с Сурковым, так и после нее.

Вместе с тем министр отметил, что Украина и дальше намерена последовательно оказывать давление с целью имплементации логики дорожной карты "минских договоренностей" и выразил надежду, что последние события, в том числе с американской стороны, "помогут " Москве понять, что ее предложения бодигардов для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Волкер после встречи с Сурковым заявил, что Россия дала свое согласие на размещению миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. При этом в Кремле согласны на размещение не только на линии соприкосновения, но и на более широких территориях, - пояснил он, добавив, что если миротворческая миссия начнет работать, впоследствии ее можно будет расширить.