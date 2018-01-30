Встреча министров "нормандского формата" может состояться 16 февраля, - Климкин

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил провести следующее министерское заседание в рамках Мюнхенской конференции. Об этом во вторник, 30 января, во время совместного брифинга с главлй ОБСЕ Анджелино Альфано, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

При этом он отметил, что если Россия не согласится на нее, буду концентрироваться на вопросах безопасности, освобождении заложников и политических заключенных и доведении до России, что не существует никакой альтернативы реальной миротворческой миссии на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Климкин заявлял, что не исключает, что встреча министров иностранных дел " нормандского формата" состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности.