22:59 30.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Встреча министров "нормандского формата" может состояться 16 февраля, - Климкин

Следующая встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" - Украина, Франция, Германия и Россия может состояться 16 февраля 2018 года.

Встреча министров

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил провести следующее министерское заседание в рамках Мюнхенской конференции. Об этом во вторник, 30 января, во время совместного брифинга с главлй ОБСЕ Анджелино Альфано, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

При этом он отметил, что если Россия не согласится на нее, буду концентрироваться на вопросах безопасности, освобождении заложников и политических заключенных и доведении до России, что не существует никакой альтернативы реальной миротворческой миссии на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Климкин заявлял, что не исключает, что встреча министров иностранных дел " нормандского формата" состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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