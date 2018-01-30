11:59 30.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине начал действовать закон о медреформе

Вступил в силу закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", который был принят еще в октябре прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

В Украине начал действовать закон о медреформе

Согласно закону, теперь открыто больше возможностей для принятия решений своевременной реализации первичного звена здравоохранения. В частности, продолжается подготовка к созданию Национальной службы здоровья Украины.

А именно - страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию. Такие меры планируется принять во втором полугодии 2018 года.

Кроме того, начался процесс автономизации медучреждений - преобразование в коммунальные некоммерческие предприятия. В таком статусе они смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из госбюджета.

В таком случае, украинцы начнут выбирать врача первичной помощи и подписывать с ними декларации с апреля 2018 года.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", парламентское издание "Голос Украины" 30 декабря выпустил два обычных и два сдвоенных внеплановых номера 246-250. Именно столько понадобилось, чтобы успеть в срок до наступления нового года опубликовать законы бюджетного пакета и о медицинский реформы.

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