В России заявили, что Вашингтон пытается "взять их на испуг"

Штаты сделали сотрудничество с Россией практически невозможным. Об этом во вторник, 30 января, комментируя "кремлевский доклад" США, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, Штаты включили в список почти все значимые в стране фигуры. Не знаю, что последует за этим списком дальше, но уже само его появление не имеет прецедентов в мировой истории. США грубейшим образом нарушили все возможные принципы отношений между государствами, сделав сотрудничество с Россией в различных сферах практически невозможным, - заявил Клинцевич, добавив, что список является очередной попыткой Вашингтона "взять Россию на испуг".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки во вторник, 30 января, опубликовали так называемый " кремлевский доклад". Документ передан Конгрессу. В нем размещены именами 210 представителей окружения президента России Владимира Путина, которые подлежат санкциям.