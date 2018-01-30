В Германии вновь возобновляются коалиционные переговоры

Примечательно, что стороны договорились продолжить до 31 июля действие действующего регламента. Он предусматривает запрет на воссоединение семей мигрантов, получивших в Германии ограниченный во времени статус беженца.

Соответствующее действие регламента заканчивалась в середине марта.

Во время своих предварительных консультаций ХДС/ХСС и СДПГ согласились после 31 июля ограничить количество мигрантов, прибывающих на основании воссоединения семьи, тысячей человек в месяц.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канцлер Германи Ангела Меркель осудила явление антисемитизма по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Канцлер утверждает, что подобные проявления антисемитизма или ксенофобии в современном цивилизационном мире просто недопустимо.