Потери американских военных в Афганистане выросли на треть

Согласно информации, в докладе предоставленном Конгрессу США администрацией президента Дональда Трампа говориться о больших потерях военнослужащих. Так, в течение 2017 года потери в Афганистане составили 141 человек – 14 военнослужащих погибли, 127 получили ранения.

Известно, что показатель потерь вырос на 35 процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

В данный момент США пока не удалось существенно улучшить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп планирует увеличить расходы на обороноспособность страны до 716 млрд долларов. Американский глава Белого Дома впервые за всю историю США времен "холодной войны" достиг максимального показателя расходов бюджета на оборону и национальную безопасность страны.