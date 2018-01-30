Порошенко поблагодарил США за "кремлевский список"

Об этом сообщил президент на своей странице в Facebook.

Как известно, теперь новый список представителей российской власти и приближенных к ней олигархов может попасть под санкции. Таким образом, соответствующие санкции в отношении этой страны помогут ограничить "аппетиты агрессора".

"Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта", – написал украинский лидер.

Также Петр Порошенко имеет большую надежду, что в Кремле наконец-то поймут важность уважения международного права. В частности, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. К слову, пока не произойдет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки й "кремлевский доклад". В нем размещены именами 210 представителей окружения президента России Владимира Путина, которые подлежат санкциям.