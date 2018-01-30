17:16 30.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поблагодарил США за "кремлевский список"

Глава украинского государства Петр Порошенко выразил огромною благодарность правительсту США за публикацию так называемого "кремлевского списка".

Порошенко поблагодарил США за

Об этом сообщил президент на своей странице в Facebook.

Как известно, теперь новый список представителей российской власти и приближенных к ней олигархов может попасть под санкции. Таким образом, соответствующие санкции в отношении этой страны помогут ограничить "аппетиты агрессора".

"Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта", – написал украинский лидер.

Также Петр Порошенко имеет большую надежду, что в Кремле наконец-то поймут важность уважения международного права. В частности, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. К слову, пока не произойдет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки й "кремлевский доклад". В нем размещены именами 210 представителей окружения президента России Владимира Путина, которые подлежат санкциям.

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