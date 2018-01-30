Парамилитарных образований в Украине быть не может, - Аваков

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Как утверждает Аваков, в нашей стране есть только одна монополия на применение силы – государственная. В частности, это Национальная гвардия, Национальная полиция, а также ВСУ. Поэтому, все остальные парамилитарные образования, пытающиеся себя позиционировать на улицах городов, не являются законными.

Также министр отметил, что на улицах украинских городов не должно быть никаких милитаристских движений. В случае, если такие параллельные структуры, возникнут, будут приняты меры по их ликвидации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Украине партия Национальный корпус, во главе с основателем"Азова", депутатом Рады Андреем Билецким, показала свою так называемую "дружину". Целью создания дружины является обеспечение порядка на улицах украинских городов и обеспечение с помощью силы, о чем прямо заявляют на своей странице организаторы патруля - "Нас много".