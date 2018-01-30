14:52 30.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парамилитарных образований в Украине быть не может, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков глубоко убежден, что "Национальные дружины" могут существовать как гражданские организации, однако ни в коем случае не переступать рамки закона. Такое мнение он выразил в связи с существованием в Украине парамилитарных образований.

Парамилитарных образований в Украине быть не может, - Аваков

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Как утверждает Аваков, в нашей стране есть только одна монополия на применение силы – государственная. В частности, это Национальная гвардия, Национальная полиция, а также ВСУ. Поэтому, все остальные парамилитарные образования, пытающиеся себя позиционировать на улицах городов, не являются законными. 

Также министр отметил, что на улицах украинских городов не должно быть никаких милитаристских движений. В случае, если такие параллельные структуры, возникнут, будут приняты меры по их ликвидации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Украине партия Национальный корпус, во главе с основателем"Азова", депутатом Рады Андреем Билецким, показала свою так называемую "дружину". Целью создания дружины является обеспечение порядка на улицах украинских городов и обеспечение с помощью силы, о чем прямо заявляют на своей странице организаторы патруля - "Нас много".

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