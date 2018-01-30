Луценко и Хан обсудили усиление сотрудничества с НАБУ

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

По словам генпрокурора, что во время встречи также обсудили необходимые шаги для усиления сотрудничества с НАБУ по делам против действующих чиновников.

На встрече с комиссаром Еврокомиссии Ханом обсудили результаты ГПУ, а именно глубокую реформу, которая демонтировала авторитарную закрытую карательную систему. Также подняли вопрос касательно 1692 приговоров судов по коррупционным делам за прошлый год и возвращение в Госбюджет 1,5 млрд долларов ОЗУ Януковича.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", комитет по нацбезопасности и обороне вызвал генерального прокурор Юрия Луценко для отчета о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения.