Латвия требует от Украины исключить ее из списка офшоров

Примечательно, что в МИД Латвии призвали Киев удалить страну из списка. По словам Ринкевичса, в министерстве финансов страны уже занимаются решением этого вопроса.

Как утверждает министр, в Украине неправильно интерпретируют новое латвийское законодательство, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль. Соответственно эту систему нельзя расценивать как безналоговую, так как дивиденды подлежат налогообложению.

Кроме того, над данным вопросом вместе работают послы Латвии и Эстонии в Украине, так как Эстония тоже попала в этот список.

Известно, Украина в конце прошлого года включила Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители стран Евросоюза выдвигают свои позиции для исключения восьми офшорных стран из "черного списка". Известно, что в этот перечень могут попасть такие страны, как Панама, ОАЭ, Южная Корея, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголия и Тунис.