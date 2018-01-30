10:23 30.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин рассмотрит новый законопроект об экспортном агентстве в феврале

Украинское правительство может утвердить новый законопроект об экспортно-кредитном агентстве в феврале 2018 года. Об этом в Facebook сообщила замминистра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Кабмин рассмотрит новый законопроект об экспортном агентстве в феврале

По словам замминистра, по этому поводу уже прошла рабочая встреча руководства МЭРТ с нардепами, представителями Минфина, Минюста, Нацбанка и "Укрэксимбанка". Во время собрания обсудили шаги создания экспортно-кредитного агентства, его финансирование, а также соответствующий законопроект.

Примечательно, Минэкономразвития уже заложило фундамент будущей учреждения. Разработаны проекты учредительных документов, в соответствии с положениями действующего закона.

Соответствующий план Кабмин планирует утвердить в феврале. Также на сегодня в бюджете на создание ЭКА есть 200 млн из необходимых 346 млн гривен.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер и реформирование в отношении рынка земли.

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