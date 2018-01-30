01:00 30.01.2018 | Политика | Новости
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Ирак выборочно отменил санкции в отношении Курдистана

В Ираке парламент проголосовал за отмену санкций, которые были наложены на банки в Курдистане через проведенный в сентябре референдум за независимость.

Ирак выборочно отменил санкции в отношении Курдистана

Об этом сообщает издание Reuters.

Парламентарии в Багдаде решили снять санкции, которые уже выполнили свою задачу по усилению федерального контроля над банковской отраслью в Курдистане.

Примечательно, что санкции против иракского Курдистана включали ограничения на переводы и продажу долларов и других иностранных валют в четырех курдских банках. При этом запрет на прямые международные рейсы остаются в силе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Северной Кореи. Под них попали 16 человек, шесть морских судов, девять физических лиц, работающих в России, Китае и Абхазии, а также северокорейское Министерство нефти. Санкции введены в связи с продлением Северной Кореей ядерной программы.

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