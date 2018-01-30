Ирак выборочно отменил санкции в отношении Курдистана

Об этом сообщает издание Reuters.

Парламентарии в Багдаде решили снять санкции, которые уже выполнили свою задачу по усилению федерального контроля над банковской отраслью в Курдистане.

Примечательно, что санкции против иракского Курдистана включали ограничения на переводы и продажу долларов и других иностранных валют в четырех курдских банках. При этом запрет на прямые международные рейсы остаются в силе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Северной Кореи. Под них попали 16 человек, шесть морских судов, девять физических лиц, работающих в России, Китае и Абхазии, а также северокорейское Министерство нефти. Санкции введены в связи с продлением Северной Кореей ядерной программы.