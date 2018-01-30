Депутаты Госдумы передумали ехать на завтрак к Трампу из-за "кремлевского доклада"

Российские политики отказались от поездки из-за внесения руководства нижней палаты российского парламента и членов правительства РФ в "кремлевский доклад".

Как сообщил во вторник, 30 января, глава комитета российской Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, он рассчитывал поехать, но в ситуации, когда в этот список включают нашего министра иностранных дел, главу палаты Вячеслава Володина, о каком диалоге можно говорить.

Смысл поездки был именно в налаживании диалога, и теперь смысла в ней нет, - заявил он, добавив, что опубликование списков, куда включают Лаврова, Володина и ряд других известных политиков, вызывает недоумение и создает неблагоприятную атмосферу для переговорного процесса.

При этом сам председатель госдумы Вячеслав Володин, комментируя "кремлевский доклад", отметил, что "введение новых санкций - очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику".

Напомним, Национальный молитвенный завтрак проходит в Вашингтоне каждый год в первый четверг февраля. Мероприятие организует Конгресс США совместно с христианской организацией Fellowship Foundation. На завтраке также проходят деловые встречи и выступления. Имя главного спикера держится в тайне до дня проведения завтрака. За 66 лет существования этого мероприятия на нем успели выступить мать Тереза, лидер группы U2 Боно, бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

По данным источника в этом году молитвенный завтрак собирались посетить более 50 российских парламентариев.

Как сообщал УРА-Информ, "кремлевский доклад" был обнародован 29 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

В частности, в список попали все министры российского правительства, руководители администрации президента, главы обеих палат парламента, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга, ведущие бизнесмены и руководители госкомпаний.