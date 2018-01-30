Блок Меркель и СДПГ достигли прорыва в переговорах о беженцах

Участники коалиционных переговоров в Германии смогли согласовать вопрос воссоединение семей беженцев. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Отмечается, что представители партий Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократической партии Германии договорились по вопросу воссоединения семей беженцев, которые уже прибыли в Германию и получили здесь статус искателя убежища.
Члены коалиции ФРГ достигли компромисса в вопросах миграционной политики. Приостановка процесса воссоединения семей беженцев отдельных категорий продлится до 31 июля этого года.
Речь идет о тех, кто получил ограниченный статус искателя убежища. Следовательно, ежемесячно будет разрешаться прибытия в Германию до тысячи членов семей беженцев этой категории.
Ожидается, что соответствующий согласованный законопроект должны принять уже 1 февраля этого года.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что в начале января ей удастся сформировать стабильный состав коалиции. По ее словам, инфоповод подвесил тему коалиционных переговоров в воздухе, еще никогда не было настолько полярных взглядов политических сил в стране. Канцлер также выступила с ежегодным новогодним обращением к немцам.