Владимир Путин прокомментировал "кремлевский список" США

По словам Владимира Путина, его страна ждала этого списка и даже готова была предпринять ответные шаги. Однако от такого поступка только бы ухудшились отношения из США. Поэтому, Российская Федерация в данный момент воздержится от ответных шагов после публикации в США "кремлевского списка".



"За каждым из этих людей, за каждой из этих структур стоят граждане, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список. В чем смысл, я не понимаю. Но это, безусловно, недружественный акт", - заявил Путин.

Также президент России попробовал пошутить о том, что его не включили в "кремлевский доклад".

"Обидно", - цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Глава украинского государства Петр Порошенко выразил огромною благодарность правительсту США за публикацию так называемого "кремлевского списка". Теперь новый список представителей российской власти и приближенных к ней олигархов может попасть под санкции.