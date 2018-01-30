17:52 30.01.2018 | Политика | Новости
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Владимир Путин прокомментировал "кремлевский список" США

Президент России Владимир Путин считает "кремлевский доклад" недружественный акт со стороны Вашингтона, который вредит отношениям двух стран. 

Владимир Путин прокомментировал

По словам Владимира Путина, его страна ждала этого списка и даже готова была предпринять ответные шаги. Однако от такого поступка только бы ухудшились отношения из США. Поэтому, Российская Федерация в данный момент воздержится от ответных шагов после публикации в США "кремлевского списка".

"За каждым из этих людей, за каждой из этих структур стоят граждане, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список. В чем смысл, я не понимаю. Но это, безусловно, недружественный акт", - заявил Путин.

Также президент России попробовал пошутить о том, что его не включили в "кремлевский доклад".

"Обидно", - цитирует Путина РИА Новости. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Глава украинского государства Петр Порошенко выразил огромною благодарность правительсту США за публикацию так называемого "кремлевского списка". Теперь новый список представителей российской власти и приближенных к ней олигархов может попасть под санкции.

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