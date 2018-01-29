Волкер заверил, что США уже начали подготовку к поставкам Javelin Украине

Нужно время, чтобы все подготовить, поскольку должны быть готовы объекты, где все будет сохраняться и способы передачи. Стороны работают вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженные силы.

Об этом в воскресенье вечером, 28 января, сообщил в интервью "Радио Свобода" специальный представитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер. Он также подчеркнула, что это - оборонная техника, которая полезна только тогда, когда есть танковое нападение.

Поэтому это - именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта, пояснил он, добавив, что, по его мнению, Украина во многом разделяет эту позицию. При этом он отметил, что США пытается лишь "заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, с целью "помешать дальнейшему разжиганию конфликта".

Напомним, в пресс-службе американского Госдепа заявили, что готовы оплатить поставку 20 боевых комплексов Javelin для Украины.

Как сообща УРА-Информ, министр обороны Степан Полторак отметил, что дата поставок Украине противоракетных танковых комплексов Javelin из США станет известна в начале февраля.