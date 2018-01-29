Волкер заверил, что Россия готова к введению миссии ООН на Донбассе

При этом в Кремле согласны на размещение не только на линии соприкосновения, но и на более широких территориях. Об этом в понедельник, 29 января, во время телефонной конференции с журналистами по результатам встречи с помощником Путина Владиславом Сурковым, заявил специальный представитель Соединенных Штатов Аамерики по вопросам Украины Курт Волкер.

Он также отметил, что на прошедшей встрече Россия была открытой в отношении идеи широкого мандата для миротворческой миссии. Если миротворческая миссия начнет работать, впоследствии ее можно будет расширить, - отметил он, добавив, что он все же не получил от Суркова информации о конкретных сроках реализации идеи России по миротворцам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Волкер заявлял, что российский проект резолюции, предусматривающий введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии соприкосновения, является неприемлемым для Соединенных Штатов Америки и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а только усугубит конфликт.