Волкер передал России список заложников на Донбассе

Накануне встречи с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым он встретился с несколькими бывшими заложниками, которые сейчас в Киеве. Они передали список имен тех, кто до сих пор заключенный.

Этот список и был передан российской стороне. Об этом в понедельник, 29 января, во время телефонной конференции с журналистами, сообщил сам Волкер. По его словам, российская сторона записала эти имена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Волкер заявил, что Россия дала свое согласие на размещению миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. При этом в Кремле согласны на размещение не только на линии соприкосновения, но и на более широких территориях.