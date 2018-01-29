17:34 29.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В МИД Польши надеются, что Киев изменит решение насчет польских захоронений

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович очень надеется, что Киев отменит мораторий на эксгумацию польских захоронений в украинском государстве.

В МИД Польши надеются, что Киев изменит решение насчет польских захоронений

Об этом он заявил в интервью для еженедельника "Do Rzeczy".

Согласно словам Чапутовича, в польско-украинских отношениях существуют различные интерпретации истории с обеих сторон. К примеру, проблема моратория на поиск, эксгумация и оказание почестей полякам, которые погибли на территории Украины.

Также Чапутович напомнил, что когда он занял свой пост, то к нему позвонил глава МИД Украины Павел Климкин с очень интересным предложением. В тот момент политики двух государств договорились о встрече, чтобы обсудить вопрос отмены моратория.

"Состоится встреча на уровне заместителей премьер-министров, и мы надеемся, что Киев изменит свое решение", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Польши Анджей Дуда пообещал проанализировать законопроект, предусматривающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".

 

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