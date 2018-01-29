В Финляндии на выборах переизбран действующий президент

При этом победил он в первом туре, набрал 62,9% голосов после подсчета почти всех бюллетеней. Как сообщает телеканал Yle, по данным окружной избирательной комиссии Хельсинки, второй результат у Пекки Хаависто от партии "Зеленые", за которогом, по предварительным данным, проголосовали 12,2%.

На третьем месте кандидат от правой партии "Истинные финны" Лаура Хухтасаари, которую поддержали 6,8% голосовавших досрочно. Отмечено, что всего в выборах участвовали восемь кандидатов.

При этом на нынешних выборах финские избиратели установили рекорд по досрочному голосованию.

Из 4,5 миллионов зарегистрированных избирателей 1,5 миллионов, включая президента Ниинисте, проголосовали досрочно. Внутри страны это можно было сделать на почте, в библиотеках и магазинах, за пределами - в посольствах и консульствах. При этом, все бюллетени проголосовавших досрочно собрали в окружной избирательной комиссии в Хельсинки, где подсчет начали вести с полудня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Финляндии 28 января 2018 года состоится первый тур выборов президента.