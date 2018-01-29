Цена российской агрессии против Украины будет только расти, - Порошенко

Вместе с тем Украина получила мощную поддержку международных партнеров, которые помогают нам не только санкциями, сдерживающими агрессора, но и предоставлением оборонительного оружия. Об этом в понедельник, 29 января, во время торжеств по случаю по случаю 100-летия битвы под Крутами в Военном институте телекоммуникаций и информатизации заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты Америки объявили новые антироссийские санкции в день его переговоров с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном в Давосе.

Россияне начали жаловаться, что американский санкционный принтер взбесился и штампует соответствующие решения, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх. Но, по моему мнению, взбесились точно не в Вашингтоне, а в другой столице на противоположном полушарии, - отметил Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 29 января Украина отмечает столетие боя под Крутами. Сегодня в столице и регионах пройдут ряд мероприятий.

Напомним, 29 января 2018 года в 130 километрах на северо-восток Киева, на железнодорожной платформе возле поселка Круты и села Памятное большевистская армия Михаила Муравьева вступила в бой со студентами, школьниками и 20 офицерами, у которых на вооружении были до 16 пулеметов и одна пушка.