22:57 29.01.2018 | Политика | Новости
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Правительство Румынии впервые возглавила женщина

В Румынии в понедельник, 29 января, парламент избрал нового премьер-министра страны и новое правительство.

Правительство Румынии впервые возглавила женщина

282 депутата поддержали правительство во главе с премьер-министром Виорикой Денчиле. Как сообщает Romania.tv, против программы правительства Денчиле проголосовали 136 депутатов.

Таким образом, впервые в истории Румынии женщина возглавила правительство.

Напомним, 54-летняя Денчиле является депутатом Европейского парламента, занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам сельского хозяйства и развития села.

Как сообщал УРА-Информ, 18 января президент Румынии Клаус Йоганнис выдвинул кандидатуру депутата Европарламента Виорики Денчиле на должность главы правительства. Денчиле была предложена кандидатом на должность правящей Социал-демократической партией Румынии. Представляя ее, Клаус Йоганнис отметил, что это предложение было продиктовано "парламентской арифметикой", поскольку социал-демократы обладают большинством в румынском парламенте.

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