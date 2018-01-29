Правительство Румынии впервые возглавила женщина

282 депутата поддержали правительство во главе с премьер-министром Виорикой Денчиле. Как сообщает Romania.tv, против программы правительства Денчиле проголосовали 136 депутатов.

Таким образом, впервые в истории Румынии женщина возглавила правительство.

Напомним, 54-летняя Денчиле является депутатом Европейского парламента, занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам сельского хозяйства и развития села.

Как сообщал УРА-Информ, 18 января президент Румынии Клаус Йоганнис выдвинул кандидатуру депутата Европарламента Виорики Денчиле на должность главы правительства. Денчиле была предложена кандидатом на должность правящей Социал-демократической партией Румынии. Представляя ее, Клаус Йоганнис отметил, что это предложение было продиктовано "парламентской арифметикой", поскольку социал-демократы обладают большинством в румынском парламенте.