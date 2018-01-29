16:32 29.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко утвердил план проведения военных учений в Украине в 2018 году

Глава украинской страны Петр Порошенко утвердил план проведения многонациональных военных учений в 2018 году, а также одобрил допуск иностранных военных для участия в учениях на территории Украины. 

Порошенко утвердил план проведения военных учений в Украине в 2018 году

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Таким образом, в нашей стране в текущем году планируется провести украинско-американские учения "Репид Трайдент - 2018", украинско-американские учения "Си Бриз - 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина - 2018". Также в 2018 году в Украине будут задействованы многонациональные учения "Чистое небо - 2018" и украинско-румынские учения "Ривериан - 2018".

Ответственность за подготовку и проведение в 2018 году военных учений на территории Украины и обеспечение участия подразделений ВСУ в многонациональных учениях вне границ страны в 2018 году возлагается на министра обороны Украины.

Напомним, как  сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на учения в Украине.

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