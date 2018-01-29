15:36 29.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100185261:nastya

Порошенко поздравил с победой своего коллегу президента Финляндии

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с Сауле Ниинистьо поздравил коллегу с победой на выборах президента Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко поздравил с победой своего коллегу президента Финляндии

Также, глава государства поблагодарил Президента Ниинистьо за его личные усилия и поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Отмечается, что Сауле Ниинистьо поблагодарил Порошенко, который стал первым иностранным лидером, поздравившим по телефону его с победой.

Собеседники скоординировали позиции по углублению двустороннего диалога Украины и Финляндии. Порошенко пригласил новоизбранного президента Финляндии с визитом в Украину.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидер страны Петр Порошенко заявил, что примет решение об участии в президентских выборах через полгода. По словам Порошенко, о дальнейшем  решении президента, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, можно будет судить по проделанной работе предстоящего полугода.

Поделиться
Читайте также:
 
В МИД Польши надеются, что Киев изменит решение насчет польских захоронений В столице произошла перестрелка у Святошинского суда - ФОТО Стала известна причина взрыва в Харькове Украина вошла в 30 самых "старых" стран мира
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив