Порошенко поздравил с победой своего коллегу президента Финляндии

Также, глава государства поблагодарил Президента Ниинистьо за его личные усилия и поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Отмечается, что Сауле Ниинистьо поблагодарил Порошенко, который стал первым иностранным лидером, поздравившим по телефону его с победой.

Собеседники скоординировали позиции по углублению двустороннего диалога Украины и Финляндии. Порошенко пригласил новоизбранного президента Финляндии с визитом в Украину.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидер страны Петр Порошенко заявил, что примет решение об участии в президентских выборах через полгода. По словам Порошенко, о дальнейшем решении президента, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, можно будет судить по проделанной работе предстоящего полугода.