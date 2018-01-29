Комитет ЕП намерен начать процедуры санкций против Польши

Теперь страны могут лишить права голоса. Как сообщает PAP, сегодня комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел принял соответствующую резолюцию. За нее отдали свои голоса 33 членов комитета.

Вместе с тем десять таки были против. Согласно документу комитет ЕП "приветствовал решение комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 договора о Европейском союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение комиссии к польской власти для решения проблемы".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, либеральные депутаты Европейского парламента инициировали процедуру санкций против Польши после того, как страна "продолжает отступать от норм верховенство права и независимости суда". При это ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стране не нужно согласие Европейского союза для реформирования собственного законодательства.