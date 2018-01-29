12:12 29.01.2018 | Политика | Новости
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ЕС выставит требования Великобритании, как жить после Brexit

Европейский союз сегодня, 29 января, утвердит требования к переходному периоду, которые обязывает Великобританию жить по законам блока почти два года после Brexit. 

ЕС выставит требования Великобритании, как жить после Brexit

Об этом сообщает французское информационное агентство AFP. Теперь европейские министры должны полностью согласится с инструкциями главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о переходном периоде для переговоров. В частности, который планируется начаться с 29 марта 2019 и завершиться 31 декабря 2020 года.

Ожидается, что за это время Британия должна соблюдать все правила ЕС. Однако пока неизвестно касается ли это законов, которые были принять после решения о Brexit. Поэтому, переходный период должен быть четко определен и четко ограничен во времени.

Также сообщается, что Барнье может начать с переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Дэвисом уже на этой неделе, чтобы завершить их до марта и перейти к переговорам относительно будущих торговых отношений.

К слову, позиция ЕС и определенные сроки вызвали критику со стороны британских депутатов, которые поддерживают Brexit. По их мнению, глава правительства Тереза Май оставляет Британию вассальным государством Брюсселя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить торговое соглашение с Великобританией после ее выхода из ЕС. 

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