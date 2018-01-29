ЕС выставит требования Великобритании, как жить после Brexit

Об этом сообщает французское информационное агентство AFP. Теперь европейские министры должны полностью согласится с инструкциями главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о переходном периоде для переговоров. В частности, который планируется начаться с 29 марта 2019 и завершиться 31 декабря 2020 года.

Ожидается, что за это время Британия должна соблюдать все правила ЕС. Однако пока неизвестно касается ли это законов, которые были принять после решения о Brexit. Поэтому, переходный период должен быть четко определен и четко ограничен во времени.

Также сообщается, что Барнье может начать с переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Дэвисом уже на этой неделе, чтобы завершить их до марта и перейти к переговорам относительно будущих торговых отношений.

К слову, позиция ЕС и определенные сроки вызвали критику со стороны британских депутатов, которые поддерживают Brexit. По их мнению, глава правительства Тереза Май оставляет Британию вассальным государством Брюсселя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить торговое соглашение с Великобританией после ее выхода из ЕС.