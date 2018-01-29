13:11 29.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Для запуска антикоррупционного суда достаточно 80 судей, - Сытник

Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник глубоко уверен, что для запуска антикоррупционного суда в Украине необходимо лишь 80 судей.

Для запуска антикоррупционного суда достаточно 80 судей, - Сытник

Такое заявление он сделал во время презентации ежегодного опроса по восприятию уровня коррупции в Украине.

Согласно словам Сытника, если посмотреть и оценить нагрузку, которую наша команда дает судам на сложности дел, можно создать где-то 11 коллегий. В свяся с этим государству можно спокойно уложиться в 80 судей.

При этом директор НАБУ уверяет, что в настоящее время судьи в судах Киева имеют в среднем до 700-800 дел. Таким образом, это не способствует их быстрому рассмотрению и вынесению решений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители украинской столицы возбудили дело по факту аварии с участием судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрия Усатова. 

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