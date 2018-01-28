06:00 28.01.2018 | Политика | Новости
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Земан повторно стал президентом Чехии

Милош Земан победил во втором туре голосования на пост президента Чехии. Об этом передает "Радио Прага".

Земан повторно стал президентом Чехии

Сообщается, что Земана поддержали на 200 тыс человек больше. Во втором туре противостояние шло между действующим президентом 73-летним Милошем Земаном и экс-главой Академии наук 68-летним Иржи Драгошем. Избирательные комиссии отметили более высокую активность электората, нежели это было в первый тур. 

По итогам подсчета голосов Земан набрал 51,67 процент голосов, а его оппонент – 48,32 процент.  73-летний Земан известен, в частности, своими откровенно антимусульманскими взглядами. Он также не раз высказывался за отмену санкций Евросоюза против России. Земан также готов поддерживать сотрудничество с КНР и азиатскими странами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня 26 января в Чешской Республике, начался второй тур выборов президента.

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