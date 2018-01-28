Земан повторно стал президентом Чехии

Сообщается, что Земана поддержали на 200 тыс человек больше. Во втором туре противостояние шло между действующим президентом 73-летним Милошем Земаном и экс-главой Академии наук 68-летним Иржи Драгошем. Избирательные комиссии отметили более высокую активность электората, нежели это было в первый тур.

По итогам подсчета голосов Земан набрал 51,67 процент голосов, а его оппонент – 48,32 процент. 73-летний Земан известен, в частности, своими откровенно антимусульманскими взглядами. Он также не раз высказывался за отмену санкций Евросоюза против России. Земан также готов поддерживать сотрудничество с КНР и азиатскими странами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня 26 января в Чешской Республике, начался второй тур выборов президента.