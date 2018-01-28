16:51 28.01.2018 | Политика | Новости
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В России люди вышли на митинги в поддержку Алексея Навального

В России студенты и молодежь вышли на массовые акции в поддержку Алексея Навального. Об этом передает "ОВД-Инфо".

В России люди вышли на митинги в поддержку Алексея Навального

Акция приурочена в поддержку Алексея Навального, а также направлена на россиян, которых пытаются не идти на выборы президента страны в марте и не голосовать за действующего главу государства. В Томске задержали координатора штаба Навального. В Москве милиция и службы безопасности уже перекрыли все подходы к Тверской. Сам Навальный отказался выступать в Щукино на митинге из-за вероятности его ареста.

По всем городам, где проходят подобные акции правоохранители проводят аресты сторонников Навального, уже задержали 40 человек. Есть также задержанные в Самаре, Новосибирске, Березниках. 

Также задержан сотрудник Московского офиса "Фонда борьбы с коррупцией", с которым Навальный поддерживает активное сотрудничество.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее российский Верховный суд отказал Навальному в допуске к президентским выборам.

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