В Финляндии готовятся к президентским выборам

За пост президента страны будут бороться восемь кандидатов, однако фаворитом и вероятным победителем гонки считают Саули Ниинисте, который отказался баллотироваться от партий и высказался за избирательное объединение. На данный момент, согласно социологическим опросам, за него готовы отдать 58 процентов голосов. На втором месте с большим отрывом идет кандидат от партии "зеленых" Пекка Хаависто, электорат доверяет ему лишь на 13 процентов.

От избирательного объединения свою заявку подал Пааво Вяюрюне, которого поддерживают лишь семь процентов финнов.

Примечательно, что в Финляндии правом голоса обладают четыре млн граждан, из которых полторы уже отдали свои голоса во время досрочного голосования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Милош Земан победил во втором туре голосования на пост президента Чехии.